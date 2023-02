Calcio: Allegri, ‘Vlahovic sta molto bene ma difficile lasciar fuori Kean’

Febbraio 6, 2023

Torino, 6 feb. – (Adnkronos) – “Dusan fisicamente sta molto bene è più leggero e dinamico e spero che domani faccia gol. In questo momento lasciare fuori Kean mi rimane molto difficile. Sta diventando, non è ancora al 100%, un giocatore importante”. Lo dice l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in merito al momenti dei due attaccanti bianconeri Dusan Vlahovic e Moise Kean. “Sono contento, è cambiato rispetto all’anno scorso e lasciarlo fuori mi dispiace molto -aggiunge Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match con la Salernitana-. Se ha bisogno di giocare? Non faccio giocare i giocatori perché hanno bisogno di giocare, ma per vincere le partite. Vlahovic non è mai stato così fisicamente come ora, neanche quando è arrivato dalla Fiorentina. Ha una corsa più leggera, ha bisogno di far gol come tutte le punte”.