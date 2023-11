Calcio: allenatori italiani all’estero, Ancelotti da titolo per i bookie, quote a sorpresa per Farioli

Novembre 14, 2023

Roma, 14 nov. – (Adnkronos) – Dalla certezza Ancelotti alla sorpresa Farioli. Alla nuova sosta dei maggiori campionati europei, il bilancio dei bookmaker promuove gli allenatori italiani all’estero. A guidare la schiera è il solito Carlo Ancelotti che, con il suo Real Madrid, è lanciato verso i traguardi più importanti. I Blancos sono secondi in Liga dietro al sorprendente Girona ma sono primi in tabellone: su Goldbet il titolo di campioni di Spagna si gioca a 3,50. Per la Champions, invece, Ancelotti è la terza scelta degli esperti dietro a City e Bayern: il quindicesimo trofeo dei madrileni è offerto a 7,50.

La sorpresa dell’anno è il Nizza di Francesco Farioli. Alla prima vera esperienza in un campionato importante, il toscano sta convincendo tutti, anche i bookmaker. La sua squadra è ancora imbattuta in campionato e si trova dietro al PSG solo di un punto. Anche nelle previsioni dei betting analyst davanti a Farioli ci sono solo i parigini: se a inizio stagione il titolo del Nizza valeva 50 volte la posta, ora si gioca a 12 su Better. In Francia ci sono anche due campioni del mondo: Rino Gattuso e Fabio Grosso. Ringhio, alla guida del Marsiglia, sta cercando di risalire la classifica e raggiungere la zona Europa. Al momento la squadra è decima e il titolo sembra una remota possibilità, offerta in quota a 50; meno utopico il successo in Europa League, dove Gattuso e i suoi si giocano vincenti a 30. Il Lione di Grosso, invece, è ultimo in classifica, impegnato in una complicata lotta salvezza, e le sue speranze di sollevare il trofeo di campioni di Francia volano in quota a 1000 volte la scommessa.

Oltremanica, invece, spicca ancora Roberto De Zerbi che, dopo un inizio di stagione entusiasmante, sta perdendo l’abbrivio con il suo Brighton. Ottavi in classifica, i Seagulls vedono il successo in Premier League su Sisal a 500. Il tecnico lombardo, però, è impegnato anche sul fronte europeo: in Europa League gli inglesi sono la terza candidata al trionfo dietro a Liverpool e Bayer Leverkusen, e una loro vittoria del trofeo paga 12 volte la posta.