Calcio: Ancelotti, ‘City sembra inarrestabile ma Real può vincere’

Maggio 8, 2023

Madrid, 8 mag. – (Adnkronos) – “Il Manchester City sembra inarrestabile ma il Real ha le qualità per vincere. Affrontiamo una squadra completa sono molto ben organizzati in difesa e giocano bene con la palla”. Così l’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti alla vigilia della semifinale d’andata di Champions League contro il Manchester City. “Se difendi bene, il risultato peggiore è il pareggio, questo non significa che non attaccheremo -prosegue il tecnico emiliano in conferenza stampa-. Non dimentichiamo che l’anno scorso contro il City abbiamo subito 5 gol e ne abbiamo segnati 6 in due partite. Ci metterei la firma per fare lo stesso quest’anno”. Nemico pubblico per i blancos sarà Erling Haaland. “È molto pericoloso, ha una qualità impressionante nel segnare gol. Tuttavia non c’è solo lui, il City è una grande squadra. Non dobbiamo fare una partita per fermare Haaland, piuttosto dobbiamo fermare una squadra che sembra inarrestabile. Abbiamo delle opzioni, possiamo vincere”, conclude Ancelotti.