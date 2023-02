Calcio: Ancelotti, ‘pallone spagnolo ha problemi di razzismo, problema che dobbiamo risolvere’

Febbraio 7, 2023

Madrid, 7 feb. (Adnkronos) – Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti ha detto che il calcio spagnolo ha un “problema” con il razzismo dopo che una delle sue stelle Vinicius Junior ha nuovamente ricevuto insulti razziali domenica. La Liga ha avviato un’indagine lunedì dopo che i filmati sui social media hanno mostrato insulti razzisti diretti a Vinicius durante la sconfitta per 1-0 del Real Madrid contro il Real Mallorca domenica. Il 22enne è stato oggetto di insulti razzisti in entrambe le partite del Real Madrid contro i rivali cittadini dell’Atletico Madrid in questa stagione, mentre La Liga ha sporto denuncia per crimini d’odio ai tribunali spagnoli dopo incidenti simili nella partita di dicembre con il Real Valladolid. Vinicius ha accusato la Liga a dicembre di “non aver fatto nulla” per combattere il razzismo, e il suo allenatore ritiene che il calcio spagnolo debba affrontare la questione.

“La domanda che pongo è questa: qual è il problema?” Ancelotti ha detto ai giornalisti. “Vinicius? I compagni di squadra di Vinicius? Qual è il problema? Difendersi? Da cosa deve difendersi Vinicius? Da cosa devono difendersi i suoi compagni? Non lo so. Sembra che il problema sia Vinicius, ma il problema è quello che succede intorno a lui. Punto. È un problema del calcio spagnolo. Faccio parte del calcio spagnolo e penso che sia un problema che dobbiamo risolvere. Perché sembra che Vinicius sia il colpevole, ma è vittima di qualcosa che non capisco”, ha detto il tecnico italiano.

Federico Valverde ha difeso lo stile di gioco esuberante di Vinicius dopo che ha subito 10 falli contro il Maiorca, il massimo da qualsiasi giocatore del Real Madrid in una partita della massima serie spagnola dai tempi di Isco contro il Real Betis nell’agosto 2013. Vinicius ha subito 79 falli nella Liga in questa stagione, 25 in più di qualsiasi altro giocatore, e Valverde ritiene che i giocatori del Real Madrid debbano difenderlo per contrastare qualsiasi tattica violenta degli avversari. “È una persona incredibile, con molti valori”, ha detto Valverde prima della semifinale della Coppa del Mondo per club di Madrid contro la squadra egiziana dell’Al Ahly mercoledì. “In campo cerca di divertirsi, lui è fatto così. Dico sempre che tanti falli in campo fanno parte del gioco, dobbiamo difenderlo da compagni. Un’altra cosa è il razzismo e quello che succede in campo, porta tanta rabbia. È un ragazzo di 22 anni. Penso che Vinicius meriti rispetto”.