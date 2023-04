Calcio: Ancelotti, ‘resto al Real finché me lo consentono ma mi entusiasma che Brasile mi voglia’

Aprile 1, 2023

Madrid, 1 apr. – (Adnkronos) – “Queste voci non mi sorprendono né preoccupano, l’unica cosa a cui penso è togliermi delle soddisfazioni con questo club. Per il resto è tutto abbastanza chiaro, continuerò col Real finché me lo consentirà, ho un contratto e intendo rispettarlo. Poi nessuno sa cosa possa succedere in futuro. Poi è vero, il Brasile mi vuole come ct ed è una prospettiva che mi entusiasma”. Lo dice l’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Valladolid, in merito al suo futuro.