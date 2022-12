Dicembre 29, 2022

Madrid, 29 dic. – (Adnkronos) – “Non mi hanno chiamato, ma se fossero davvero interessati lo apprezzerei”. L’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti si esprime così in merito ad un’eventuale chiamata dalla Federcalcio del Brasile per il ruolo di ct rimasto scoperto. “La mia posizione, comunque, è chiara: non dirò mai al Madrid che la mia avventura qui è finita”, aggiunge Ancelotti in conferenza stampa alla vigilia del match con il Valladolid.