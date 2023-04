Calcio: ancora derby d’Italia in Coppa Italia, tris Juve avanti in quota, Inzaghi si affida a Lautaro

Aprile 3, 2023

Roma, 3 apr. – (Adnkronos) – Dopo la finale di Coppa Italia dello scorso anno, vinta dall’Inter sulla Juventus ai tempi supplementari, i nerazzurri ritrovano sulla strada verso il bis i bianconeri. La formazione di Allegri, vincente però in entrambe le sfide di Serie A, è favorita per il tris a 2,30 su Newgioco, quota che sale a 2,35 su 888sport, oscilla invece tra 3,20 e 3,25 il pareggio, uscito nell’ultima sfida di coppa a Torino del 2021, mentre vale 3,25 volte la posta il colpo esterno dei nerazzurri, senza vittorie in trasferta dallo scorso 28 gennaio. Per i bookie sarà ancora Under 2.5, avanti a 1,66 contro il 2,25 di una partita con almeno tre gol, proprio come nella finalissima di Roma dello scorso maggio. Per quanto riguarda i possibili protagonisti del match, Dusan Vlahovic, a segno solo in Europa League dal 7 febbraio scorso, cerca il replay della rete siglata in finale di Coppa Italia, offerto a 3, mentre sale leggermente, a 3,10, il centro del capocannoniere stagionale dell’Inter Lautaro Martinez, a digiuno però dalla sfida del 5 marzo contro il Lecce, per quello che è stato l’ultimo goal su azione degli uomini di Inzaghi.