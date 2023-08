Agosto 24, 2023

Vienna, 24 ago. – (Adnkronos) – Il Rapid Vienna è in vantaggio per 1-0 sulla Fiorentina nel match d’andata del playoff di Conference League in corso di svolgimento all’Allianz Stadion della capitale austriaca. A decidere sin qui il match il calcio di rigore trasformato da Grull al 35′.