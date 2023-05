Calcio: Angelo Pisani (legale Maradona), ‘impresa Spalletti, Diego era simbolo rivincita’

Maggio 5, 2023

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “I tifosi napoletani sono abituati al bel gioco già dalle stagioni passate con Maurizio Sarri in panchina. Una bellezza nella costruzione del gioco che è continuata anche dopo il ‘tradimento’ di Sarri attraverso l’impegno di Luciano Spalletti che è riuscito in un’impresa con giocatori normali a disposizione, uniti nello spogliatoio per raggiungere un unico obiettivo. Il Napoli è una squadra onesta, mai in negativo per falli e trasparente per quanto mostrato quest’anno”. Queste le parole all’Adnkronos di Angelo Pisani, legale di Diego Armando Maradona, in merito alla vittoria del terzo scudetto dei partenopei. “Diego rappresenta la rivincita del sud contro il nord, è riuscito ad andare contro tutti e rappresenta la vera unione con i tifosi. Il suo messaggio di alzare la testa contro le difficoltà continua ad essere portato avanti nel corso degli anni. Napoli è cardine ed esponente principale del turismo, della cultura e dello sport in Italia, una città fortunata ad avere così tanti punti di forza ma dovrebbe ricevere più aiuto dalle istituzioni”, ha concluso Pisani.