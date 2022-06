Giugno 13, 2022

Roma, 13 giu. – (Adnkronos) – “Non esiste più un’esclusiva per San Siro, serve accelerare e avere il prima possibile uno stadio per i due club di Milano”. Così l’amministratore delegato dell’Inter Alessandro Antonello ai microfoni di Sky Sport a margine di un evento organizzato dall’Eca a Roma. “Stiamo lavorando con i nostri consulenti per predisporre i dossier da presentare al Comune”, aggiunge Antonello.