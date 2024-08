Calcio: Antoniozzi (Fdi), ‘grazie maestro Eriksson, da oggi una lacrima in più in Paradiso’

26 Agosto 2024

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “Da laziale ti dico grazie per avermi rifatto vivere la gioia dello scudetto, da uomo che ama il calcio ti dico doppiamente grazie per il tuo stile e la tua sportività. Da oggi c’è una lacrima in più che scende dal Paradiso ma torneremo tutti quanti a invocare il tuo nome, già dalla prossima partita contro il Milan”. Lo scrive sui social a proposito della morte di Sven Goran Eriksson, il vicecapogruppo di Fdi alla Camera, Alfredo Antoniozzi.