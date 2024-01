Calcio: Antoniozzi (FdI), ‘Lega eviti Supercoppa a Riad, basta vendere mercanzia’

Gennaio 14, 2024

Roma, 14 gen (Adnkronos) – “La final four di Supercoppa italiana che inizia giovedì a Riad non è un esempio straordinario da seguire e ci auguriamo che la Lega calcio eviti il prossimo anno che questa cosa si ripeta”. Lo dice il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi.

“Ha ragione Nicola Procaccini quando mette in guardia il calcio europeo dal tentativo di un mondo arabo di sovrastare tutto con i soldi. Le società calcistiche coinvolte non possono certo lamentarsi, atteso che percepiranno tanti soldi, ma il calcio non può essere perennemente in vendita -aggiunge Antoniozzi-. Sarebbe auspicabile che il prossimo anno si svolga la finale in Italia tra la vincente dello scudetto e quella della Coppa Italia, come accadeva prima. Il calcio è un evento nazionalpopolare importante ma non può essere ridotto a eterna mercanzia”.