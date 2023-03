Calcio: Argentina batte Curacao 7-0 e Messi supera i 100 gol con l’albiceleste

Marzo 29, 2023

Santiago del Estero, 29 mar. -(Adnkronos) – L’Argentina supera agevolmente con un eloquente 7-0 Curacao in un match amichevole disputato in casa allo stadio ‘Unico Madre de Ciudades’ a Santiago del Estero. Nel facile successo dei campioni del mondo brilla la stella di Lionel Messi autore di una tripletta, grazie alla quale raggiunge quota 102 reti con la maglia della nazionale albiceleste. La ‘pulce’ va a segno al 20′, al 33′ e al 37′. Per i padroni di casa a segno anche Nico Gonzalez al 23′, Enzo Fernandez al 35′, Angel Di Maria al 78′ e Gonzalo Montiel all’87’.