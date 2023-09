Calcio: Argentina in Bolivia, giocatori con i tubi di ossigeno individuali

Settembre 12, 2023

La Paz, 12 set. – (Adnkronos) – Tempo di qualificazioni per l’Argentina che, dopo il successo all’esordio contro l’Ecuador grazie a una punizione di Messi, affronta stasera alle ore 22 italiane la Bolivia nel match valido per la seconda giornata. L’obiettivo è fare due su due per mettere sin da subito in discesa il cammino verso il prossimo Mondiale, con la Nazionale campione in carica che nelle scorse ore ha raggiunto la Bolivia. E le immagini che hanno fatto il giro del mondo, sono quelle dei giocatori ‘accompagnati’ da tubi di ossigeno.

Giocare in Bolivia non è mai semplice, non solo per il valore della squadra di casa ma soprattutto per le condizioni climatiche. All’Estadio Hernando Siles di La Paz si gioca infatti a una altitudine di 3.637 metri sul livello del mare, con la percentuale di ossigeno che resta costante, ma la diminuzione della pressione atmosferica rende l’aria più rarefatta. Difficoltà palesi, tanto da portare la Fifa tempo addietro a vietare la disputa delle partite a quote superiori ai 2.500 metri, revocando in un secondo momento questo limite e spostandolo a 3.000, e concedendo un’esenzione speciale all’Estadio Hernando Siles di La Paz.

Stadio che è stato ‘vittima’ di critiche: in un’altra occasione Messi accusò un malore, mentre Neymar definì le condizioni disumane. Romero e Mac Allister, sui propri social, hanno postato foto per evidenziare l’utilizzo di questi tubi di ossigeno all’arrivo in Bolivia.