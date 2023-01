Gennaio 31, 2023

Londra, 31 gen. – (Adnkronos) – C’è l’accordo tra l’Arsenal e il Chelsea per l’arrivo tra i Gunners di Jorginho. Il centrocampista, 31 anni, che era in scadenza a giugno 2023 con i ‘Blues’, ha firmato un contratto fino a giugno 2024 con opzione per un altro anno. L’Arsenal per avere l’azzurro campione d’Europa ha messo sul piatto circa 15 milioni di euro.