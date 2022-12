Calcio: ascolti al top su Sky per il Boxing day di Serie B e Premier League

Dicembre 27, 2022

Roma, 27 dic. – (Adnkronos) – Doppio Boxing Day ieri su Sky: i match di Serie B e Premier League in onda nella giornata di Santo Stefano hanno totalizzato un ascolto cumulato di oltre 1 milione di spettatori medi complessivi. In totale le partite della 19esima giornata di Serie B hanno ottenuto il record stagionale su Sky con 622 mila spettatori medi cumulati, migliorando il dato del weekend 11/12 dicembre che aveva ottenuto 508 mila spettatori medi cumulati.

In particolare il posticipo di Serie B Bari-Genoa in onda dalle 20.30 è stato visto nel complesso da 176 mila spettatori medi e 624 mila spettatori unici, diventando la partita più vista della stagione, insieme a Genoa-Cagliari dello scorso ottobre. Nel pomeriggio, invece, Diretta Gol Serie B delle ore 15 ha raccolto 122 mila spettatori medi, con 433 mila contatti unici. Da segnalare anche Brentford-Tottenham che ieri, dalle 13.30, è stata vista da 128 mila spettatori medi, con 411 mila contatti unici. Su Sky il 17° turno di Premier League si chiuderà tra stasera e domani con in campo Chelsea, Manchester United e Manchester City.