Calcio: Azzi (Dazn), ‘debutto ‘Open Var’ ha riscosso grande interesse, svolta significativa’**

Settembre 25, 2023

Roma, 25 set. (Adnkronos) – “Il debutto di ‘Open Vaz’ su Dazn, di cui Figc e Aia sono partner, ha riscosso grande interesse tra i nostri utenti che hanno seguito la prima puntata interagendo in diretta attraverso la nostra funzionalità Fan Zone che ha acceso la conversazione durante il programma. Avevamo già sperimentato, con lo spazio ‘Spiega Marelli’, la condivisione delle analisi arbitrali, e ieri il nuovo format ha segnato una svolta significativa”. Questo il commento di Stefano Azzi, Ceo di Dazn Italia all’Adnkronos, sulla prima puntata di ‘Open Var’, andata in onda ieri sera su Dazn con in studio il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, che ha fatto ascoltare gli audio tra arbitro e Sala Var a beneficio degli spettatori ed ha spiegato alcuni termini del gergo arbitrale. “Quello di Open Var è un progetto che consente al mondo arbitrale di condividere, in ottica di trasparenza, le scelte fatte aiutando i tifosi a comprendere meglio gli episodi, ma anche a farli sentire più coinvolti, offrendo loro un’esperienza ancora più appassionante del calcio italiano, come già succede in altri contesti sportivi quali la Nfl in America”, ha sottolineato Azzi.