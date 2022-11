Calcio: Bagni, ‘Napoli nettamente la squadra più forte, vincerà scudetto con ampio margine’

Novembre 9, 2022

Roma, 9 nov. – (Adnkronos) – “Il Napoli è nettamente la squadra più forte in Serie A, vincerà lo scudetto con ampio margine, ci saranno diversi punti tra gli azzurri e la seconda in classifica”. Lo dice all’Adnkronos Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, vincitore dello storico primo scudetto degli azzurri nel 1987. “Gli azzurri sono davanti a tutti con grandi meriti, un gioco moderno e di grande qualità e sono convinto che andranno fino in fondo anche in Champions League -aggiunge Bagni-. Insieme al Manchester City sono la squadra che esprime il miglior calcio in questo momento, poi bisognerà vedere tra 3-4 mesi quando la competizione riprenderà”.

Bagni non trova una possibile rivale dei partenopei. “Non c’è una squadra che può dare fastidio al Napoli a mio avviso. Per quel che abbiamo visto in queste 14 giornate, che non sono poche, hanno tutte avuto alti e bassi. Il Milan che sembrava la più pericolosa nelle ultime partite ha faticato e perso punti importanti contro squadre non irresistibili dimostrando di avere poca qualità”. Un plauso particolare al tecnico Spalletti. “Al di là degli innegabili meriti che vanno dati ai calciatori, è lui l’uomo copertina: ha indicato la strada e ha dato un gioco di grande livello e la squadra lo ha seguito. Sta facendo un capolavoro”.