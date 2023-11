Calcio: Bagni, ‘per Mazzarri ora l’obiettivo è la Champions, per raggiungere l’Inter c’è tempo’**

Novembre 15, 2023

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “Mazzarri conosce l’ambiene e soprattutto ha fatto già bene, a Napoli. Rispetto ad altri allenatori parte avvantaggiato”. Lo dice l’ex centrocampista azzurro Salvatore Bagni all’Adnkronos, valutando positivamente la scelta del presidente Aurelio De Laurentiis con il ritorno a Napoli, campione d’Italia, di Walter Mazzarri dopo l’esonero di Rudi Garcia. “Non sappiamo se riuscirà a far uscire il Napoli dalla crisi, glielo auguro e me lo auguro di tutto cuore. Sicuramente per ora il presidente non gli chiederà di vincere il campionato, ma almeno di restare in zona Champions e Walter arriverà a quel risultato, non ho assolutamente dubbi: adesso bisogna essere realisti, e lavorare passo dopo passo. Magari può rientrare anche per la lotta scudetto, ma ora bisogna pensare ai più vicini, Fiorentina, Atalanta, Roma, Lazio, Bologna. Per raggiungere l’Inter devi farlo passo dopo passo”.