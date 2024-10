Calcio: Baku e Madrid vogliono ospitare finale di Champions 2027, 4 candidature per le donne

23 Ottobre 2024

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – La finale di Champions League maschile del 2027 si terrà a Baku o Madrid, mentre ci sono quattro offerenti per la finale femminile, come ha dichiarato la Uefa. La finale maschile si sarebbe dovuta svolgere originariamente a Milano, ma la città italiana non ha potuto garantire che la ristrutturazione dello stadio di San Siro e dell’area circostante sarebbe stata completata in tempo. Ora l’Azerbaijan con lo Stadio Olimpico di Baku e la Spagna con l’arena di casa dell’Atletico Madrid, l’Estadio Metropolitano, hanno dichiarato il loro interesse.

Le quattro parti interessate per la finale femminile del 2027 sono il Galles con il Principality Stadium di Cardiff, la Spagna con il Camp Nou di Barcellona, ​​lo Stadio Nazionale Polacco di Varsavia e lo St Jakob Park di Basilea, in Svizzera. Le offerte formali devono essere presentate entro marzo 2025 e la città ospitante sarà annunciata due mesi dopo. Le finali del 2025 e del 2026 si terranno rispettivamente a Monaco e Budapest per la categoria maschile e a Lisbona e Oslo per quella femminile.