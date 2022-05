Calcio: Balata, ‘campionato Serie B straordinario con tanti colpi di scena’

Maggio 10, 2022

Roma, 10 mag. – (Adnkronos) – “È un campionato veramente straordinario con un tasso di difficoltà e di imprevedibilità che è durato fino all’ultimo minuto della stagione regolare. Questo ci ha dato grande soddisfazione e anche nell’ultima giornata ci sono state delle partite bellissime con colpi di scena. Questo campionato è cresciuto molto anche in termini di interesse“. Lo ha detto il presidente della Lega calcio di Serie B Mauro Balata parlando del campionato cadetto, a margine durante la cerimonia di premiazione degli atleti delle Fiamme Gialle per l’attività agonistica estiva 2021 e invernale 21-22 presso il Salone d’Onore della caserma “Gen.B.Sante Laria” a Roma.

Balata ha preso poi ad esempio la Cremonese che ha schierato tanti giovani e rispecchia un modello di italianità. “È il tema su cui ci stiamo concentrando in Lega con le società. Riteniamo in questo momento di avere svolto nel concreto una funzione fondamentale per il presente e per il futuro del calcio italiano che è proprio quello di valorizzare i giovani di alto livello. Il nostro secondo livello professionistico è uno dei migliori in Europa, qualcuno l’ha definito il vero successo a sorpresa del calcio europeo”, ha aggiunto Balata.