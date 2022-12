Calcio, Balata: “Problema infrastrutture urgente, da affrontare con ministro Abodi”

Dicembre 1, 2022

Roma, 1 dic. – (Adnkronos) – “Quella delle strutture è una delle urgenze che abbiamo. Il problema esiste e va affrontato con decisione insieme al ministro Abodi”. Lo ha detto il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, durante il convegno “I Giovani e lo Sport al Sud – Una sfida per il futuro del Mezzogiorno” organizzato dalla Fondazione Magna Grecia presso La Lanterna di Roma. “Come Serie B cerchiamo di implementare le nostre attività e diverse risorse riusciamo a metterle in campo nel centro-sud. La Reggina ad esempio ha un centro di allenamento ben impostato e si stanno facendo grandi investimenti su cui gravitano tantissimi giovani. La presidenza Gravina ha fatto molto per portare avanti percorsi formativi che consentano l’ingresso dei giovani nel mondo del calcio. Noi nelle nostre primavere abbiamo il 90% di calciatori italiani”, ha sottolineato Balata che ha concluso spiegando come ci siano “delle risorse del Pnrr che possono essere utilizzate per rimettere in equilibrio l’attività sportiva e giovanile negli impianti al sud”, perché da lì “derivano tutta una serie di conseguenze positive”.