Calcio: Barcellona, l’allenatore Xavi rinnova fino al 2025

Settembre 22, 2023

Barcellona, 22 set. – (Adnkronos) – L’allenatore del Barcellona Xavi Hernandez prolunga il suo contratto fino al 30 giugno 2025, con opzione per un’altra stagione. Lo annuncia il club catalano con una nota sul proprio sito ufficiale. “L’FC Barcelona e l’allenatore Xavi Hernández hanno raggiunto un accordo per il prolungamento del suo contratto fino al 20 giugno 2025, con opzione per un ulteriore anno. La firma è avvenuta questo venerdì negli uffici dello Spotify Camp Nou, alla presenza del presidente Joan Laporta; del vicepresidente Rafa Yuste, del vicepresidente economico, Eduard Romeu, e del direttore dell’Area Calcio, Anderson Luis de Souza Deco”.