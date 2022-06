Calcio: Barcellona prepara una nuova offerta per Lewandowski al Bayern Monaco

Giugno 15, 2022

Monaco di Baviera, 15 giu. (Adnkronos) – Il Barcellona sta pianificando una nuova offerta per l’attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski, secondo quanto riporta il quotidiano tedesco Bild, secondo il quale il loro ultimo tentativo di ottenere il 33enne capocannoniere della Bundesliga potrebbe essere messo in campo prima della fine della settimana. Secondo quanto riferito, il Barca ha presentato una prima offerta di 32 milioni di euro che non è stata considerata abbastanza buona dai campioni di Germania. Gli spagnoli hanno tuttavia vincoli finanziari a causa dei grossi debiti. I dirigenti del Bayern hanno insistito sul fatto che non permetteranno a Lewandowski di rescindere il suo contratto che durerà un altro anno. Ma il bomber polacco ha detto che ha finito la sua storia con il Bayern dopo otto anni e vuole “più emozioni nella mia vita”, e la dirigenza del club ora sembra pronta a lasciarlo andare se il prezzo sarà giusto. Non ci sono state più dichiarazioni pubbliche ultimamente, e secondo Bild Lewandowski e il membro del consiglio sportivo del Bayern Hasan Salihamidzic hanno concordato in una telefonata di riconciliazione di non aggravare ulteriormente le tensioni.