Calcio: Barella, ‘mai piaciuto il gioco d’azzardo figuriamoci le scommesse, passerò a vie legali’

Ottobre 20, 2023

Milano, 20 ott. – (Adnkronos) – “Da un giornale che si chiama La Verità ci si aspetterebbe più serietà. L’unica verità è che siete dei pagliacci. Sono stato zitto per troppo tempo, nonostante tutto quello che ho letto sul mio conto. Non mi sono mai piaciuti i giochi d’azzardo, figuriamoci le scommesse (per lo più sul mio lavoro). L’unica cosa che mi interessa è tutelare le mie figlie e la mia famiglia da questa merda. Per questo da oggi passerò per vie legali”. Così il centrocampista dell’Inter e della Nazionale, Nicolò Barella, smentisce le voci su un suo eventuale coinvolgimento nel caso scommesse, dopo le accuse di Maurizio Petra, la fonte di alcune delle rivelazioni di Fabrizio Corona, riportate da ‘La Verità’.