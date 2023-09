Calcio: Barella, ‘posso solo ringraziare Mancini, Spalletti ha grandi idee’

Settembre 7, 2023

Firenze, 7 set. – (Adnkronos) – “Non posso fare altro che ringraziare Mancini, che ha creduto in me e ci ha fatto vincere un Europeo giocando un grande calcio”. Lo dice Niccolò Barella, centrocampista dell’Inter e della Nazionale, in conferenza stampa dal centro tecnico federale di Coverciano, dove gli azzurri stanno preparando le partite contro la Macedonia del Nord e l’Ucraina, valevoli per il girone di qualificazione al campionato Europeo. “Ogni allenatore ha le sue caratteristiche. Spalletti ci ha dato grandissime idee, ora sta a noi interpretarle in campo. Sono idee nuove anche per me”, aggiunge Barella.