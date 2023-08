Calcio: Bari, rottura del crociato anteriore del ginocchio destro per Menez

Agosto 21, 2023

Bari, 21 ago. – (Adnkronos) – Inizia nel peggiore dei modi la stagione di Jeremy Menez, che all’esordio in campionato con la maglia del Bari ha rimediato un grave infortunio al ginocchio. Gli esami strumentali, a cui si è sottoposto il 36enne francese hanno confermato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, con l’ex Roma e Psg che nei prossimi giorni si sottoporrà a intervento chirurgico. Dopo l’esito degli esami strumentali Menez ha voluto mandare un messaggio ai tifosi del Bari attraverso gli account social del club: “Abbiamo saputo della brutta notizia ma mi hanno detto che nella vita c’è sempre di peggio. Tornerò più forte di prima, questo fa parte della vita. Ne sono sicuro. Grazie a tutti i tifosi, mi sono sentito a casa sin dal primo giorno e sono stato accolto benissimo. Ci rivedremo presto. Un abbraccio grande anche alla squadra, abbiamo un gruppo di guerrieri che non molla e non mollerà mai. Abbiamo bisogno del vostro sostegno fino alla fine, ci vediamo prestissimo. Grazie a tutti”.