Calcio: Baroni, ‘siamo tutti in discussione, serve un altro atteggiamento’

Novembre 5, 2023

Verona, 5 nov. – (Adnkronos) – “Oggi è difficile analizzare il lato tecnico. Chiedo scusa ai tifosi, siamo dispiaciuti. In settimana la squadra ha lavorato bene, non ci aspettavamo una prestazione così. Soprattutto nel primo tempo siamo stati troppo passivi. Abbiamo fatto una buona ripresa, ma quando prendi gol finisce così… Ora è anche difficile parlare con la squadra, dopo quello che ha fatto in settimana. Però così non è sufficiente, dobbiamo fare tutti di più”. Così l’allenatore del Verona Marco Baroni, dopo la sconfitte per 3-1 in casa con il Monza.

“Se mi sento in discussione? Nel calcio siamo tutti in discussione, figurarsi in questo momento – aggiunge Baroni al microfono di Sky Sport -. Il problema però è trovare le soluzioni, questo è il mio ruolo. Certo, ripenso anche alla traversa di Duda… Gli episodi non possono essere a nostro favore, dobbiamo farli girare con un atteggiamento diverso. Non è un problema di modulo, ma di atteggiamento. Dobbiamo abituarci alle difficoltà che possono esserci in Serie A. Nel momento in cui arrivano, occorre un altro atteggiamento per superarle. Dobbiamo fare meglio, al 100%”.