Calcio: Bayern, Neuer torna ad allenarsi dopo la frattura alla gamba di dicembre

Luglio 11, 2023

Roma, 11 lug. (Adnkronos/Dpa) – Ok medico a Manuel Neuer: il portiere della Germania e del Bayern Monaco è tornato ad allenarsi in campo oggi dopo la frattura alla gamba di dicembre scorso. Neuer si è allenato con l’allenatore dei portieri e un fisioterapista, ma non è chiaro se da sabato in poi parteciperà anche a un primo ritiro pre-campionato per l’inizio degli allenamenti della squadra. La prima partita ufficiale del Bayern è la Supercoppa tedesca il 12 agosto contro il Lipsia, e gli 11 volte campioni in carica apriranno la stagione della Bundesliga sei giorni dopo al Werder Bremen.