Calcio: Bellanova, ‘grazie Inter, ora è il momento di crescere ancora e spiccare il volo’

Luglio 1, 2023

Milano, 1 lug. – (Adnkronos) – All’indomani dell’ufficialità del suo passaggio al Torino Raoul Bellanova, attraverso una storia pubblicata su Instagram, ha salutato l’Inter, squadra nella quale ha militato nella passata stagione: “Grazie per questo anno straordinario e ricco di emozioni. In questa grande famiglia fatta di campioni ho imparato tanto ed il supporto dei tifosi mi ha aiutato ad affrontare i momenti difficili. Queste sono scelte difficili, ma ora per me è il momento di crescere ancora e di spiccare il volo. Forza Inter!”.