Calcio: Bellanova verso il Torino, al Cagliari 8 milioni

Giugno 30, 2023

Torino, 30 giu. – (Adnkronos) – Raoul Bellanova sarà un nuovo calciatore del Torino. I granata hanno raggiunto l’accordo con il Cagliari, club proprietario del cartellino, per il trasferimento a titolo definitivo dell’esterno destro classe 2000. I rossoblù, secondo quanto riporta Sky Sport, incasseranno 8 milioni di euro, mentre per il calciatore è pronto un contratto quadriennale (fino al 2027) e percepirà un ingaggio di 1,1 milioni a stagione. Nell’ultima stagione Bellanova ha vestito la maglia dell’Inter. L’esterno della Nazionale Under 21 era arrivato a Milano in prestito oneroso (da 3 milioni) e un diritto di riscatto fissato a 7 milioni: i nerazzurri, però, hanno deciso di non riscattare il calciatore. Bellanova nell’ultima stagione ha collezionato 22 presenze con l’Inter, compresi gli ultimi minuti della finale di Champions League contro il Manchester City nella quale è entrato in campo al 76′.