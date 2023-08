Calcio: Berruto (Pd), ‘in quello femminile baci rubati e pedate nel sedere’

Agosto 22, 2023

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Luis Rubiales, quando era calciatore della Liga, era soprannominato ‘Pundonor’, che si potrebbe tradurre con ‘dignità’ o ‘onore’. Un ossimoro dopo quello che abbiamo visto: un uomo che esulta in tribuna con le mani sui genitali e poi bacia in modo forzato una calciatrice neo campionessa del mondo”. Lo dichiara il deputato dem Mauro Berruto.

“Il fatto è che quell’uomo – prosegue l’esponente Pd – dopo fragili scuse (‘probabilmente ho sbagliato’ ha detto) oggi è ancora presidente della Federazione calcio spagnola. L’imbarazzato silenzio dei vertici sportivi e della politica sportiva del nostro governo ‘probabilmente’, per parafrasare Rubiales, è funzionale a ricordarci che il nostro sport ha un grande problema di management maschile”.

“‘Probabilmente’ – conclude Berruto – sarà inutile chiedere le dimissioni del presidente di una Federazione straniera, urgente invece chiedere che cosa succederà, qui in Italia, alle calciatrici della Sampdoria, ancora sospese fra stipendi mancanti e una situazione assurda che le vede in attesa di una convocazione mai arrivata. Tanto impegno, giusto, per salvare la squadra maschile della Sampdoria, nulla per la squadra femminile le cui calciatrici, professioniste anche loro, sono in attesa di sapere se avranno un futuro. Fra baci rubati e metaforiche pedate nel sedere c’è ancora tanto da fare per dare dignità allo sport femminile”.