Calcio: Bini, ‘Champions una sorpresa ma deluso per campionato Inter’**

Maggio 18, 2023

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “La finale di Champions è stata una sorpresa per tutti, nessuno ci pensava. Nonostante questo, non riesco a farmi passare la delusione per quanto fatto in campionato”. Lo dice all’Adnkronos Graziano Bini, ex calciatore nerazzurro, commentando il campionato dell’Inter. “Abbiamo una rosa forte, mi aspettavo che i nerazzurri avessero molti punti in più. Già lo scorso anno abbiamo regalato il titolo al Milan, quest’anno potevamo competere di più. Senza nulla togliere al Napoli, penso che potevamo giocarcela di più viste le nostre qualità. Ripeto, sono deluso dal cammino in Serie A”.