Calcio: Bini, ‘City forte e favorito per titolo ma con gara secca c’è ancora speranza’**

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “Il City è una squadra fortissima, ha meritato di passare. L’Inter deve cercare di contenerli al massimo e colpirli in contropiede. Sono i favoriti per il titolo”. Lo dice all’Adnkronos Graziano Bini, ex calciatore nerazzurro, riguardo la prossima finale di Champions League tra Manchester City e Inter. “Haaland è senza dubbio il giocatore dell’anno, ma essendo una gara secca c’è ancora speranza. Lukaku, che è il più simile dell’Inter all’attaccante norvegese, ha ritrovato una buona forma fisica ed ha ricominciato a correre. Lo dimostra anche l’assist fornito a Lautaro l’altra sera. Non so se Romelu sarà titolare perchè Dzeko sta facendo molto bene, staremo a vedere”, conclude.