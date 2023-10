Calcio: Bini, ‘interisti fischieranno Lukaku? Se l’è cercata, ha lasciato male’**

Ottobre 27, 2023

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – Trentamila fischiatori accoglieranno Romelu Lukaku nel suo primo ritorno a San Siro dopo il divorzio dall’Inter? “Eh, non sono pochi. Ma lui se l’è andata a cercare”, risponde così all’Adnkronos l’ex nerazzurro Graziano Bini, prima del match della squadra di Simone Inzaghi che ospita la Roma di Mourinho, che ormai ruota sempre più intorno al bomber belga. “Non credo che lo accolgano bene, penso che ci sia ancora astio contro di lui. Lasciarsi così non è stato il massimo, anzi ha lasciato male. Ma non penso a gesti inconsulti della tifoseria”. Le contestazioni potrebbero scadere nel razzismo? “Sono menate stupide, neanche ci voglio pensare”, replica Bini.