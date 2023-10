Ottobre 14, 2023

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “L’arroganza di certa sinistra non ha limiti: invece di vergognarsi per gli scandali, coprono Gravina e dimenticano di aver tentato di rifilare Walter Veltroni come presidente della Lega di Serie A. Insomma, per salvare qualche poltrona amica, il Pd sacrifica lo sport e i suoi valori. Alla luce dei molteplici fallimenti, i vertici del calcio prendano atto e agiscano conseguenza”. Lo afferma Mara Bizzotto, vicecapogruppo vicario della Lega al Senato.