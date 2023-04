Aprile 11, 2023

Buenos Aires, 11 apr. -(Adnkronos) – Il Boca Juniors ha ufficializzato l’arrivo di Jorge Almiron come nuovo allenatore dopo il licenziamento di Hugo Ibarra in seguito alla sconfitta casalinga per 2-1 contro il Colon di Santa Fe. In questa stagione Almiron ha allenato per cinque partite l’Elche, nella Liga spagnola.