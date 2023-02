Calcio: Bologna ancora fatale per l’Inter, perde 1-0 e il Napoli vola a +18

Febbraio 26, 2023

Bologna, 26 feb. – (Adnkronos) – Dopo aver lasciato a Bologna una grossa fetta dello scudetto della passata stagione, l’Inter inciampa ancora al Dall’Ara e vede il Napoli allontanarsi ancora di più in vetta alla classifica, dove ora ha 18 punti di vantaggio sui nerazzurri. I rossoblù si impongono grazie ad un gol di Orsolini al 31′ della ripresa ben lanciato da Schouten, dopo un match che vede tante occasioni per entrambe le squadre nel corso dei novanta minuti. La squadra di Motta va vicina al gol con Barrow e Soriano, quella di Inzaghi con Lautaro, Lukaku e Dzeko. In classifica l’Inter resta seconda a quota 47, il Bologna sale al settimo posto con 35 punti.