Calcio: Bologna, Mihajlovic torna a guidare l’allenamento

Maggio 5, 2022

Bologna, 5 mag. – (Adnkronos) – L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic è tornato a guidare l’allenamento della sua squadra a Casteldebole. A tre giorni dalle dimissioni dall’ospedale Sant’Orsola dove ha sostenuto un ciclo di cure per la ricaduta della malattia, il tecnico serbo si è presentato intorno alle 9 al centro sportivo, seguito poi dal resto dello staff e dai giocatori. Mihajlovic, comunque debilitato per la degenza in ospedale, ha voluto dirigere in prima persona la squadra a pochi giorni dalla sfida con il Venezia.