Calcio: Bonelli, ‘ultrà in mano a destra fascista, governo, club e federazione siano decisi’

Gennaio 22, 2024

Roma, 22 gen (Adnkronos) – “Questa è una questione su cui i club, la Federazione e il governo devono assumersi una responsabilità forte, rigorosa, nel condannare e isolare questi gruppi iper organizzati, a volte anche in maniera paramilitare, del tifo calcistico ultrà di estrema destra fascista”. Lo dice Angelo Bonelli a proposito del caso Maignan.

“L’Osservatorio sulle violenze razziste negli stadi dice che è qualcosa che viene da lontano e ci indica una cosa molto chiara: la destra estrema fascista si è impossessata del tifo ultrà -spiega il co portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra all’Adnkronos-. Nel triveneto ci sono roccaforti di tifo estremamente razzista e fascista, con epicentro a Udine. Su questo c’è un problema di tolleranza da parte dei club calcistici, che subiscono il tifo organizzato in questa maniera, e della Federazione, che chiude un occhio. Non c’è stata mai una volontà di affrontare il problema”.

Per Bonelli, “Maignan dice una cosa vera, è una responsabilità comune. Il punto è che si pensa ‘ha da passà a nuttata’ e si ricomincia da capo. C’è una differenza sostanziale tra la reazione di Ancelotti, a suo tempo, quando disse non possiamo parlare di calcio rispetto a quello che è accaduto, e l’allenatore dell’Udinese che dice parliamo di calcio”.