Calcio: Boniek, ‘Mourinho? In lotta su tutti obbiettivi ma gioco non c’è’

Dicembre 12, 2023

Roma, 12 dic. – (Adnkronos) – “La Roma e Mourinho? Devo dire che dipende da come lo si vuole giudicare, da che punto e angolo di visione. Se parliamo di classifica, si può dire che la Roma è su tutti e tre gli obbiettivi, Coppa Italia, in lotta per il campionato per andare in Champions League, e anche in Europa League. Poi c’è il lato negativo, se vogliamo trovare qualcosa, che il gioco non c’è. Questa squadra gioca attraverso le singole giocate dei suoi giocatori, forse la gente si aspettava qualcosa in più dal punto di vista del gioco, della impostazione, di come si conduce la partita, però mica si può criticare. Devo dire che alla fine quello che conta sono i risultati e quello che porti a casa. È difficile criticare la Roma, anche se vedo che molta gente è scontenta, perché dice che con questi giocatori si potrebbe esprimere un calcio un po’ migliore”. Lo ha detto Zibi Boniek ex giocatore della Roma a margine della terza conferenza del ciclo di seminari “Orizzonti della Medicina”, che vedono alternarsi esperti e professionisti nelle varie declinazioni dell’healthcare. Il terzo appuntamento, dal titolo “Medicina e Scienza dello Sport”, si è tenuto presso la sede di Roma di UniCamillus. “Non so come giudicare questa squadra. Comunque, vediamo quello che succederà a fine anno, anche perché per la Roma non è una cosa facile gestire il tutto per il semplice motivo che non si sa se Mourinho rimane o non rimane. Se dovrebbe rimanere alla Roma? Non lo so, bisogna vedere a marzo se vengono i risultati. Anche perché se la Roma non andrà in Champions League, se non va avanti nella Coppa Italia o in Europa, si può dire che bisogna cambiare”, ha aggiunto Boniek.