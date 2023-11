Calcio: Bonucci, ‘non chiuderò la carriera in Italia, spero di finirla in azzurro all’Europeo’

Novembre 7, 2023

Napoli, 7 nov. – (Adnkronos) – “Non chiuderò la carriera in Italia, spero di finirla con la maglia azzurra all’Europeo”. Così il difensore dell’Union Berlino Leonardo Bonucci al microfono di Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League del Maradona contro il Napoli: “Speriamo che domani sia la partita che ci cambia la stagione. Loro sono una delle squadre migliori, tra le prime tre in Italia. Ha iniziato con un po’ di fatica, quando cambi allenatore dopo una stagione vincente è la normalità. Magari ora divertono di meno rispetto all’anno scorso ma sono più cinici”, aggiunge l’ex juventino che poi parla del momento complicato dell’Union.

“Nessuno si aspettava di fare una striscia così negativa, all’inizio i presupposti erano diversi. La squadra è stata costruita per competere per le prime posizioni, ma c’è coesione all’interno della squadra. Domani è una di quelle partite che possono cambiare la stagione. Un po’ come ha fatto il Cagliari l’altro giorno ribaltando il risultato. Speriamo sia così anche per noi”.