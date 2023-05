Calcio: bookie, è corsa a tre per la promozione, Bari, Cagliari e Parma favorite per un posto in A

Maggio 8, 2023

Roma, 8 mag. – (Adnkronos) – Mancano solo due giornate al termine della stagione regolare di Serie B, e poi sarà tempo di playoff per conquistare l’ultimo posto in Serie A dopo le promozioni già certe di Frosinone e Genoa. Secondo gli esperti di Goldbet e Newgioco, sono Bari, Cagliari e Parma le squadre favorite per centrare l’obiettivo: i pugliesi sono leggermente avanti, con la quota che oscilla tra 2,50 e 2,75, seguiti dai sardi, la cui promozione si gioca tra 3 e 3,50, e dagli emiliani, a 3,50. Le tre formazioni sono già certe della partecipazione ai playoff; anche il Sudtirol è nella stessa situazione, e la storica promozione in Serie A, riporta Agipronews, paga 7 volte la posta giocata. Per gli ultimi due posti nei playoff, sono otto le squadre in gioco. Tra queste, a quota 8 si gioca la promozione di Pisa, Palermo e Ascoli, mentre quella del Venezia si attesta a 9.