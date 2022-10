Calcio: bookie, la qualificazione Champions si avvicina per la Lazio

Ottobre 24, 2022

Roma, 24 ott. – (Adnkronos) – Sei partite senza subire gol, terzo posto in classifica e miglior difesa dell’intera Serie A: l’inizio della Lazio, capace di battere a domicilio l’Atalanta che non aveva mai conosciuto sconfitta fino ad ora, è di quelli da incorniciare. Un avvio di campionato che si riflette anche in quota dove la qualificazione alla prossima Champions, per i betting analyst di Goldbet, vale 3 volte la posta mentre lo scudetto è più lontano, a quota 20.

Non è da escludere, poi, che la squadra di Sarri, pur senza Immobile che tornerà solo nel 2023, possa laurearsi campione d’inverno, ipotesi che si trova a quota 8, dietro solo a Napoli a 1,60 e Milan a 3. Una forza che si basa principalmente sulla solidità difensiva che ha permesso ai biancocelesti di subire appena 5 reti in undici partite: un ruolino di marcia impressionante, riporta Agipronews, che ne fa la seconda candidata al titolo di miglior difesa a fine anno, a quota 4, dietro solo alla Juventus a 2,50, e che può permettere a Sarri di sognare di battere il record storico della Serie A, stabilito dalla Juventus di Conte nel 2011/12 e da quella di Allegri nel 2015/16, capaci entrambi di subire appena 20 gol in tutto il campionato, un’ipotesi che vale 35 volte la posta.