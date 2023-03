Calcio: bookie, Napoli e Roma favorite nei big match contro Lazio e Juve

Marzo 2, 2023

Roma, 2 mar. – (Adnkronos) – Sarà compito del Napoli capolista aprire il programma della 25^ giornata di Serie A. Di Lorenzo e compagni, nell’anticipo del venerdì, ospiteranno la Lazio dell’ex Sarri per centrare la nona vittoria consecutiva, proposta a 1,60 su William Hill contro il 5,80 del successo della Lazio, sempre sconfitta nelle ultime sei al “Maradona”. Nel mezzo il pareggio, assente dal 2016, fissato a 4 volte la posta. Grande attenzione per la sfida tra i due bomber Victor Osimhen e Ciro Immobile: in pole la nona partita di fila con rete per il capocannoniere del campionato, vista a 2, mentre sale a 4,20 il colpo del capitano laziale, a segno due volte nell’ultima trasferta campana contro la Salernitana.

Grande attesa anche per la sfida di domenica sera dell’Olimpico tra Roma e Juventus. I giallorossi, orfani di Mou squalificato, vogliono vendicare la sconfitta di Cremona e centrare un successo che in casa contro i bianconeri manca dal 2019. Partita da tripla in quota, con avanti il segno «1», a 2,62, sulla vittoria bianconera – la quinta di fila in campionato – proposta a 2,90, con il pari fissato a 3,10. Per quanto riguarda il risultato esatto in pole a 5,50 l’1-1, stesso finale dell’andata allo Stadium, sale a 7 l’1-0, mentre il pirotecnico 3-4, replay del gennaio 2022, è fissato addirittura a 91 volte la posta.

Momento positivo per la Fiorentina, senza sconfitte da quattro turni, e Milan, che le ultime quattro le ha vinte tutte per 0-1. Nella sfida del “Franchi” favoriti i rossoneri, a 2,55 contro il 2,90 dei viola. Sale invece a 3,20 il segno «X». Dopo esser tornato in campo contro l’Atalanta, cerca il primo gol stagionale Zlatan Ibrahimovic, dato marcatore a 2,75 dai quotisti William Hill contro il 3,25 della quinta consecutiva a segno di Arthur Cabral. Occhio proprio allo 0-1, visto a 7,50.

Cerca riscatto invece l’Inter, avanti a 1,35 sul Lecce, che non vince a San Siro dal 2000 e vale 9.50 volte la posta. Alta anche l’opzione pareggio a quota 4,80. Stessa voglia di ripartire anche per l’Atalanta, reduce da 2 sconfitte, offerta a 1,65 contro il 5,25 dell’Udinese, con il pari, come all’andata e nell’ultima al Gewiss Stadium, che si attesta a 3,90. Anche il Monza (2,10), sconfitto nelle ultime due gare, cerca punti contro l’Empoli (3,80) in un incontro tra squadre in una posizione di classifica tranquilla. Al contrario della Sampdoria (2,25) ultima della classe obbligata a vincere contro la Salernitana (3,30), che la scorsa domenica ha ritrovato i tre punti.

Grandissimo equilibrio nella sfida salvezza tra Spezia e Verona, rispettivamente terzultima e quartultima, offerte vincenti entrambi a 2,75, mentre la Cremonese (4,50), trovata la prima vittoria del campionato, cerca il difficile bis in casa del Sassuolo (1,78). Chiuderà il programma della giornata l’interessante sfida del lunedì sera tra il Torino (2,35) senza vittorie da tre turni e Bologna (3,40), vincente invece in quattro delle ultime cinque di Serie A.