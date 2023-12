Calcio: bookie puntano sul rinnovo di Mourinho, in quota blindati anche Lukaku e Dybala

Dicembre 29, 2023

Roma, 29 dic. – (Adnkronos) – Ormai quasi al giro di boa della stagione, la Roma deve iniziare a fare i conti con il futuro dei suoi pezzi pregiati. Tiene banco ormai da mesi la questione del rinnovo di Josè Mourinho. Il tecnico ha scoperto le carte, rivelando la sua volontà di rimanere e passando la palla ai Friedkin: nelle previsioni di Snai la conferma dello Special One sulla panchina giallorossa per la prossima stagione si gioca a 1,45, mentre l’ipotesi Antonio Conte segue nelle quote a 5,50. Difficili, secondo gli analisti di Sisal, l’esonero o le dimissioni del portoghese, in lavagna a 12.

Ma quello di Mourinho non è l’unico rinnovo di cui si vocifera a Trigoria. Il contratto di Paulo Dybala, infatti, scadrà nel 2025 e la società dovrà decidere se blindare l’argentino o lasciarlo partire, magari verso l’Arabia, che già si è interessata al giocatore. I bookie, tuttavia, credono che il futuro della Joya sia ancora nella Capitale e propongono a 1,10 la sua conferma. Si sale a 1,85, invece, per la permanenza di Romelu Lukaku. L’ex Inter si è ambientato in poco tempo e ha conquistato il cuore dei tifosi a suon di gol. Ma per vederlo con la maglia della Roma nel 2024-25 Pinto e la società dovranno trovare l’accordo con il Chelsea, proprietario del cartellino.