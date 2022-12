Calcio: Borussia Dortmund, Haller verso ritorno agli allenamenti a gennaio dopo tumore

Dicembre 21, 2022

Dortmund, 21 dic. – (Adnkronos) – Secondo quanto riporta la ‘Bild’ Sebastien Haller, 28enne attaccante del Borussia Dortmund, potrebbe tornare ad allenarsi a gennaio dopo la seconda operazione per il tumore ai testicoli. Un’ottima notizia per il calciatore e per il club giallonero, che da quando ha acquistato il centravanti non ha ancora potuto schierarlo a causa della malattia. Non sono ancora state fissate date o tempi di recupero, ma i segnali che arrivano dall’entourage di Haller sembrano positivi. Già nelle prossime settimane l’attaccante potrebbe riprendere in modo graduale l’attività agonistica, prima in palestra e poi in campo. Haller era stato costretto a fermarsi per un tumore ai testicoli lo scorso 18 luglio. Dopo un primo intervento e la chemioterapia, il mese scorso si è sottoposto a un secondo intervento chirurgico per rimuovere completamente il tumore.