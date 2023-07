Calcio: Braaf è del Verona, i gialloblù lo riscattano dal Borussia Dortmund

Luglio 2, 2023

Verona, 2 lug. – (Adnkronos) – Jayden Braaf è ufficialmente un giocatore del Verona. A dare l’annuncio la società gialloblù con una nota sul proprio sito web: “Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da Borussia Dortmund, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante olandese Jayden Braaf, fino al 30 giugno 2026. Nato il 31 agosto 2002 ad Amsterdam, l’attaccante olandese è arrivato in prestito all’Hellas Verona lo scorso 16 gennaio. Nella seconda parte di stagione, Braaf ha totalizzato 6 presenze in campionato. Hellas Verona FC augura a Jayden Braaf un futuro in gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra”.