Calcio: Brahim Diaz saluta il Milan, ‘non vi dimenticherò, grazie di tutto’

Giugno 11, 2023

Milano, 11 giu. – (Adnkronos) – Dopo tre stagioni è terminata l’avventura di Brahim Diaz con la maglia del Milan. L’attaccante spagnolo tornerà a giocare con il Real Madrid: i blancos hanno ufficializzato il rientro dell’ormai ex rossonero, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Oggi Diaz ha voluto salutare il Milan con un lungo messaggio pubblicato sui social: “Caro Milan, oggi mi tocca dirti addio e ringraziarti per tutto quello che abbiamo vissuto insieme. Fin dal primo istante in cui ho indossato questa maglia, sapevo di trovarmi in un luogo speciale. I miei compagni. Voi siete stati come una famiglia per me, perché abbiamo condiviso risate, lacrime e successi. Mi avete insegnato il vero significato dello sforzo e del lavoro di squadra. Grazie di cuore anche al mister, allo staff, ai medici e alle persone del club”.

Lo spagnolo in seguito ringrazia i sostenitori rossoneri: “E a voi tifosi, cosa posso dire?! Siete i migliori. Con il vostro sostegno e la vostra passione, ci avete spinto in ogni partita. I vostri cori e la vostra energia hanno reso ogni momento sul campo indimenticabile. Sono davvero grato per tutto l’amore e l’incoraggiamento che mi avete dimostrato durante il mio tempo qui. So che sia nei momenti belli sia in quelli difficili continuerete a tifare e sostenere questa squadra. Questo addio non significa che vi dimenticherò. Porterò sempre nel mio cuore i ricordi dei momenti che abbiamo vissuto insieme, come i gol importanti, le vittorie emozionanti e i pazzi festeggiamenti. Ma anche i momenti difficili che ci hanno reso più forti come squadra. Vi saluto con nostalgia, ma anche con emozione per ciò che verrà. Forza Milan!”.