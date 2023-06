Calcio: Brahim Diaz torna al Real Madrid, lascia il Milan dopo 3 anni

Giugno 10, 2023

Madrid, 10 giu. – (Adnkronos) – Dopo tre anni si è conclusa l’avventura al Milan di Brahim Diaz. L’attaccante spagnolo, infatti, ha salutato il club rossonero per far ritorno al Real Madrid. I blancos hanno ufficializzato il rientro in Spagna dell’attaccante classe 1999 che, nei piani di Ancelotti, prenderà il posto di Marco Asensio, in scadenza di contratto e prossimo all’addio. Diaz avrà un contratto fino al 30 giugno 2027 e verrà presentato martedì prossimo a mezzogiorno. Arrivato al Milan nell’estate 2020 (con un prestito poi rinnovato per altre due stagioni), Diaz è stato il protagonista della storia recente rossonera, indossando anche la maglia numero 10 lasciata libera da Calhanoglu due anni fa. Lo spagnolo ha collezionato 124 presenze, mettendo a referto 18 reti e 15 assist.